Arriva il mercatino del centro: stand ed enogastronomia ogni prima domenica del mese

Le domeniche di Falconara si animano con «Il mercatino del centro», organizzato dalla New Event in collaborazione con il Comune di Falconara. Ogni prima domenica del mese l’isola pedonale di via Bixio e piazza Mazzini ospiteranno stand commerciali, artigianali, hobbisti ed enogastronomici. Si parte domenica 5 settembre, quando le bancarelle resteranno aperte dalle 10 alle 20. L’intenzione è quella di offrire un’occasione di incontro e un’attrattiva per frequentare il centro città. Al mercatino si potranno trovare articoli di artigianato artistico e collezionismo e, grazie all’adesione di alcuni commercianti di Falconara, anche abbigliamento e specialità gastronomiche come formaggi, miele e salumi. Per questo primo appuntamento saranno presenti gli stand di Federica P e Costantino. Ci sarà anche il food truck de La Marca del Gusto, che proporrà specialità marchigiane.

Ogni mese l’evento si arricchirà di nuove attrattive, anche in considerazione della stagionalità dei prodotti e delle iniziative programmate dall’amministrazione comunale.