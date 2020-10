Mario Giacomelli. Terra e Luce: i cambiamenti del territorio nelle fotografie del maestro

Venerdì 2 ottobre con la presentazione del libro “Mario Giacomelli. Terra e Luce. I cambiamenti del territorio senigalliese nelle fotografie del grande maestro” edito da Ventura Edizioni, che si svolgerà alle ore 21,00 nell’aula magna del Liceo Scientifico E. Medi di Senigallia. Si tratta di un lavoro di ricerca sul campo, che prende ispirazione da “I Balconi di Piero” nel Montefeltro. Le immagini di Giacomelli sono state il punto di partenza per mettere in luce i mutamenti avvenuti nel territorio marchigiano.

Un progetto che, grazie al contributo di studiosi, permette di compiere una riflessione sul nostro territorio e indaga il rapporto di Giacomelli con le sue radici, il suo passato e la sua terra. Il progetto si compone infatti di un itinerario dei luoghi in cui il Maestro andava a fotografare, un percorso ad anello provvisto di quattro stazioni fornite di pannelli informativi sui cambiamenti nel territorio rilevabili partendo dalle fotografie del maestro, messe a confronto con il paesaggio di oggi. La pubblicazione contiene approfondimenti di vari autori sul tema che accostano fotografia, agricoltura, storia e cultura. Verranno organizzate dall’Associazione Confluenze visite guidate dell’itinerario. L’evento di presentazione si svolgerà nel pieno rispetto delle normative di contrasto alla diffusione del Coronavirus, pertanto i posti sono limitati. Per questo sarà possibile seguire l’iniziativa in diretta streaming sulle pagine Facebook “Associazione Confluenze Senigallia” e “Prospettive Magazine”