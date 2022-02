Blanco in concerto, unica tappa marchigiana: ecco tutte le informazioni

Prezzo non disponibile

Dal 23/07/2022 al 23/07/2022

All’indomani della straordinaria vittoria alla 72ma edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo con il brano Brividi insieme a Mahmood, e dopo aver registrato in pochissime ore il tutto esaurito delle date primaverili comunicate a dicembre, Blanco annuncia oggi le date estive del Blu celeste tour che, prodotto e distribuito da Vivo Concerti e Friends & Partners, lo porterà a esibirsi live in dodici show esclusivi nei principali festival italiani.

Tra le nuove date c'è anche quella di Servigliano, in provincia di Fermo. Unica tappa marchigiana del tour. Il concerto è previsto per sabato 23 luglio al Nosound fest. I biglietti per le date annunciate oggi sono disponibili a partire da martedì 8 febbraio alle ore 14.00 su vivoconcerti.com.