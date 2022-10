"Il Piccolo principe" di Luca Violini, spettacolo di radioteatro: l'incasso è per gli alluvionati

"Non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi". Luca Violini descrive così lo spettacolo "Il Piccolo principe", tratto dal racconto di Antoine de Saint - Exupery e che porterà in scena a Ostra il prossimo 15 ottobre. «Sicuramente più indicato agli adulti che ai ragazzi, è un racconto che ho sempre amato in quanto affronta tematiche legate all'Amore, all'Amicizia, al Senso della Vita, attraverso l'utilizzo di allegorie che arrivano dritte all'anima. La storia la conosciamo tutti, ma forse non tutti abbiamo ben capito il messaggio che l'autore ha voluto inviarci. Io propongo questo racconto, mettendo in evidenza gli insegnamenti che a me hanno più colpito, cioè che dobbiamo riscoprire la creatività e l'immaginazione che caratterizza i bambini, apprezzare i piccoli piaceri della vita, appropriarci del nostro tempo per vivere in serenità, avere la curiosità di scoprire cose nuove, e seguire più spesso il nostro cuore a guidare le nostre scelte. "Non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi" un assioma che ho fatto mio proprio nel RadioTeatro, cioè quella espressione artistica che ho tanto ricercato».

LUCA VIOLINI nello spettacolo di RadioTeatro

"IL PICCOLO PRINCIPE" tratto dal racconto di Antoine de Saint - Exupery



OSTRA (AN) Teatro La Vittoria

SABATO 15 ottobre ore 21.15

Ingresso Unico: 15 euro



Info e prenotazioni: 320.5623974



SPETTACOLO DI SOLIDARIETA' PER GLI ALLUVIONATI.

L'INCASSO SARA' DEVOLUTO AL COMUNE DI OSTRA.