"La rosa incantata": il magico spettacolo teatrale della Compagnia La Fenice che incanterà Osimo

L’ AMDAP (Accademia Marchigiana delle Arti Performative) della Compagnia La Fenice è pronta a trasportare Osimo in un mondo incantato, dove la bellezza si mescola alla magia e i sogni diventano realtà. È con grande entusiasmo che la Compagnia osimana annuncia lo spettacolo teatrale "La rosa incantata", che si terrà presso il Teatro La Nuova Fenice di Osimo nelle serate del 9 e 10 giugno.



Basato sull’intramontabile racconto francese, lo spettacolo porta sul palco l'amore e l'accettazione come temi centrali, offrendo al pubblico un'esperienza indimenticabile e travolgente. Sorprendenti i costumi dei personaggi di Elvira Bellini e le scenografie di Giacomo Moresi.



La trama racconta di Belle, una giovane e avventurosa donna dal cuore gentile, che si ritrova prigioniera in un castello incantato. Qui, incontra una creatura misteriosa dalle sembianze di bestia, ma che nasconde un'anima tormentata e un profondo bisogno d’amore.

Solo l'amore sincero e disinteressato potrà riportare il castello e i suoi abitanti alla forma originale.



La regia è di Giacomo Moresi e la direzione musicale è curata da Simone Giorgini, con l’aiuto regia di Marco Carini e Francesco Properzi e le splendide coreografie di Adua De Candia, Silvia Gambini e Rita Angeloni.



Gli spettacoli si terranno il 9 e il 10 giugno dalle ore 21:00 presso il Teatro La Nuova Fenice di Osimo. I biglietti sono già disponibili per l'acquisto online su uaohtickets.it e possono essere acquistati anche fisicamente presso la biglietteria del teatro prima dello spettacolo o l’agenzia Uaoh, in via dei Tigli 13 a Osimo.



“Invitiamo il pubblico di tutta la regione ad unirsi a noi. Vi aspettiamo in teatro!” – afferma Giacomo Moresi, il regista – “uno spettacolo da non perdere che incanterà il pubblico. Che siate appassionati di fiabe, musical o semplicemente alla ricerca di una serata di puro incanto, AMDAP e la Compagnia La Fenice vi lasceranno senza parole.”