La campagna in città: l'esclusivo tour in monopattino elettrico

A bordo di un monopattino elettrico alla scoperta di Ancona e la sua campagna. Dal centro storico alle campagne di Pietralacroce dove immergersi nell'incredibile mondo delle api e ritorno. E per concludere: aperitivo panoramico al tramonto. Ad accompagnare questo percorso alla scoperta dei segreti di Ancona legati alla sua storia di libero comune e repubblica marinara, ci sarà Maria, guida esperta, solare e appassionata che da indomita conduttrice di monopattino elettrico.

In apiario si incontrano Lorenzo e Alessandro due ragazzi che si dedicano con passione all’allevamento delle api e alla raccolta dei prodotti dell’alveare.



Programma del tour



Appuntamento nei pressi della stazione di Ancona. Dopo aver preso dimistechezza con il mezzo si parte verso il porto passando per la Mole Vanvitelliana fino ad arrivare al Passetto dove si potrà godere di uno splendido affaccio sul mare.

Il calendario di questo evento prevede le seguenti date:

1 Agosto 2021 dalle 14:30 alle 20:30

8 Agosto 2021 dalle 14:30 alle 20:30

29 Agosto 2021 dalle 14:30 alle 20:30

5 Settembre 2021 dalle 14:30 alle 20:30

19 Settembre 2021 dalle 14:30 alle 20:30

26 Settembre 2021 dalle 14:30 alle 20:30

La quota comprende: Zainetto a sacca 100% cotone, Noleggio monopattino elettrico con caschetto, Guida turistica. Attività in apiario, Vasetto di miele da 400 g, Tuta e guanti forniti per la visita in apiario, Aperitivo "panoramico" servito al tramonto al cospetto del faro antico e Assicurazione RC e infortuni. Trasferimenti da e per il punto di ritrovo iniziale. Extra e tutto ciò che non è descritto nella sezione “La quota comprende”