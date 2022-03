Killer Queen “A Tribute to the legend”: le informazioni sullo show

Venerdì 1 aprile il Teatro La Fenice di Senigallia propone, fuori abbonamento, l'atteso concerto di Killer Queen “A Tribute to the legend”. La data senigalliese della tribute band in Italia ufficiale dei Queen infatti, in cartellone come evento di capodanno, era stata rinviata per un caso di contatto stretto con positivo al Covid di un componente del gruppo.

Killer Queen, band riconosciuta dal fan club ufficiale dei Queen “We Will Rock You”, ha all'attivo oltre 25 anni di concerti in Italia e in Europa, raduni, e collaborazioni con i membri della band originale, soprattutto con il chitarrista e cofondatore dei Queen Brian May.

La band, formata da 6 elementi (ne fanno parte il cantante Yaser, conosciuto al pubblico televisivo per aver partecipato ad Amici, Giacinto Bargiacchi basso e voce, Mario Assennato chitarra e voce, l'ex Litfiba Daniele Trambusti batteria, Nicola Angiolucci piano e tastiere, Antonio 'Superpippo' Gabellini chitarra acustica) propone un emozionante viaggio attraverso la più bella musica di Freddie Mercury & Co.

Caratteristica di Killer Queen è la personale “filosofia” del tributo: non incentrata sulla somiglianza, ma sulla passione e sulla qualità dello spettacolo.

Biglietteria e info Teatro La Fenice 071/7930842 e 335/1776042 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30), fenicesenigallia.it e AMAT 071/2075880. I biglietti acquistati per la data prevista il 1 gennaio rimango validi.

Inizio spettacolo ore 21.15

L’ingresso a teatro è consentito nel rispetto delle normative vigenti di sicurezza sanitaria con green pass e mascherina Ffp2.