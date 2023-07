Jesi music festival, pronta la serata a tutto rock

Il Classic Rock protagonista ai giardini pubblici di Jesi con “3 o’Clock”. La rock band salirà sul palco dello chalet lo sBARello domani venerdì 21 luglio alle ore 21. Il live è inserito nel cartellone di “Jesi Music Festival”. «Per noi è importante, e allo stesso tempo un’emozione, salire sul palco de lo sBARello! – afferma Marco “AM” Amaolo, la voce dei 3 o’Clock – Per noi il 2023 è un anno molto significativo perché festeggiamo i 15 anni di carriera ed essere stati contattati da Matteo Montesi per essere in cartellone ci ha reso molto felici». Il concerto sarà aperto dai Black Lights. giovane band maceratese. La serata avrà già inizio alle 18 per l’aperitivo con rock selection by Matteo lo sBARello e la cena a base di panini farciti con i salumi dell’azienda Tomassoni: porchetta, ciauscolo e mortadella.

La band nasce nel 2008 da Marco “AM" Amaolo e Federico Cittadini: un duo acustico, voce e chitarra, capace di rimodellare a proprio modo, in maniera cruda e avvolgente, i grandi classici di Beatles, Led Zeppelin, Rolling Stones, AC/DC, CCR, Black Keys, Lenny Kravitz, Green Day, Queen, Bon Jovi, The Doors, Foo Fighters …a tanti altri. Successivamente la band ha deciso di aprirsi al sound elettrico rendendo il repertorio ancora più ricco di sfumature e colori: ogni sera uno spettacolo differente in quanto spesso le canzoni sono la base per improvvisazioni e vere e proprie jam session. Nel 2023 la band festeggia quindici anni di attività e l'inizio anche di un nuovo percorso: sono infatti di prossima uscita una serie di brani inediti: «un sogno che si avvera!», sottolinea il frontman.

La formazione della serata di venerdì 21 luglio sarà quella del quartetto elettrico: con la voce di Marco “AM" Amaolo, la chitarra di Federico Cittadini, il basso di Arnaldo Rosati e la batteria di Fabio Andrenacci. La scaletta del concerto prevede anche un intermezzo acustico voce e chitarra.

Ad aprire il live sarà la formazione dei Black Lights con Leonardo Pieristè, voce; Filippo Celiberti ed Elena Massacesi alle chitarre; Zoe Arcangeli, basso; Elia Morgoni, batteria. «Era un po' che desideravo far suonare ai giardini di Jesi i 3 o’Clock. Sarà un concerto mozzafiato che ci farà vivere tutta l’adrenalina del rock - afferma Matteo Montesi, gestore dello chalet lo sBARello dei giardini pubblici di Jesi – Inoltre sarà una doppia festa perché festeggeremo tutti insieme i 15 anni della band! Fare festa e ascoltare buona musica sono il binomio perfetto per affrontare il caldo dell’anticiclone Caronte». Il giorno dopo il concerto, sabato mattina, i giardini pubblici «avranno altri ospiti speciali che si occuperanno dell’ambiente. Per questo – continua Montesi – mi preme ringraziare molto la Cooperativa Sociale Tadamon perché metterà a disposizione una squadra di ragazzi che, in modo del tutto volontario, si occuperà della pulizia completa dei giardini».

Il prossimo appuntamento con la stagione musicale Jesi Music Festival è per venerdì 4 agosto con Le Bollicine, con una serata interamente dedicata a Vasco Rossi. Il cartellone è targato lo sBARello. Gli eventi sono possibili anche grazie alla collaborazione di partner quali Pepito ristorante pizzeria, Hedonè centro di bellezza, Ottica Più, Casa del Tortellino Urbani, BCC di Ancona e Falconara Marittima e Pacenti Assicurazioni.