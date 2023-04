International Jazz Day, la musica torna protagonista nella città della carta

FABRIANO - La musica torna protagonista anche nella città della carta con la nuova edizione dell’International Jazz Day. Una festa che nasce con la spinta dell’Unesco. Nel 2011 ha infatti stabilito che ogni 30 aprile si dovrà celebrare giornata da dedicare ad una forma musicale “Che ha rivestito un ruolo diplomatico fondamentale nell’unire le persone in ogni angolo del globo”.

Due le giornate previste ed organizzate da FabriJazz per celebrare la ricorrenza: il 30 aprile ed il primo maggio. Il 30 aprile la giornata inizierà con i corsi di “Improvvisando” dalle 14 alle 19 con i docenti Pierpaolo Chiaraluce e Marco Agostinelli. I corsi – aperti a tutti – si svolgeranno all’interno del complesso del San Benedetto. Cambio di palco perché il “main event” di domenica si svolgerà all’interno del teatro “Gentile”. A partire dalle ore 21.30 i Passaporto Band porteranno in scena brani di Al Jarreau, Gino Vannelli, Dave Grusin, Lee Ritenour, Robben Ford, Peter Gabriel, Russel Ferrante, GRP e David Benoit.

Passaporto Band nasce nel dicembre del 1979 da un’idea di Luciano Di Leonardo, con il nome di Joint Stock Company e passa nel corso degli anni avventure e formazioni con centinaia di concerti per un viaggio artistico che attraverserà prog, rock e fusion. Dopo il concerto è prevista una jam session – anche in questo caso aperta a tutti – al The Tanning Pub. Il primo maggio ancora le lezioni di “Improvvisando”, questa volta però dalle 10 alle 13 sempre all’interno del complesso del San Benedetto. Alle 21.30 il secondo live dell’International Jazz Day, questa volta però all’interno dei Giardini del Poio. In scena i Maloo, trio marchigiano formato nel 2015, nato grazie alla collaborazione tra artisti dalla formazione musicale molto diversa. Hanno già pubblicato tre album, ultimo tra questi “Fuzzland” del 2022 pubblicato da Dolcilune Records.

Per chi avrà acquistato il biglietto dell’evento del 30 aprile, è previsto il posto riservato per il concerto del trio marchigiano. Anche dopo il concerto dei Maloo è prevista una jam session, questa volta al Wooden Bar. Evento co-organizzato con il comune di Fabriano, patrocinato dalla Regione Marche, in collaborazione con Amat. Main sponsor Fondazione Carifac. Per info e prenotazioni: info@fabrijazz.it - 3391349396