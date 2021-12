Il punto e la virgola: le opere editoriali di Magdalo Mussio

Venerdì 17 dicembre alle ore 18.30 (rinviato a causa dell'allerta meteo e delle avverse condizioni metereologiche) viene inaugurata al MAM (Museo d'arte Moderna e della Mail Art) di Montecarotto la seconda delle tre mostre che rendono omaggio al maestro Magdalo Mussio, che indagano le diverse sfaccettature della sua attività artistica.

Dopo la mostra realizzata dalla fondazione Cassa di Risparmio di Jesi sale di Palazzo Bisaccioni a Jesi, "Il punto e la virgola" prosegue a Montecarotto, dando particolare risalto al lavoro editoriale, in esposizione da dicembre 2021 a febbraio 2022, mentre il Museo Nori De’ Nobili di Trecastelli esporrà invece le opere relative alla sperimentazione nel cinema d’animazione. Per partecipare è necessario prenotare via whatsapp al 327 8587252 e avere il green pass, come stabilito dalla normativa vigente. La mostra sarà visitabile nei giorni successivi su prenotazione al 347 9508990 / 393 9910244.





Magdalo Mussio (Volterra, 1925 – Civitanova, 2006) è uno dei principali esponenti dell’arte verbo-visuale e personalità artistica tra le più interessanti dell’avanguardia italiana del Dopoguerra, in oltre mezzo secolo di attività ha dato un contributo fondamentale a diversi campi della produzione artistica, abbracciando disegno, grafica, poesia, pittura, scenografia, arte tipografica e tecnica cinematografica e affiancando al suo impegno artistico quello di insegnante, grafico e redattore. Curatori: Paola Ballesi, Stefano Schiavoni e Stefano Verri. In collaborazione con la famiglia dell'artista: Emma Bellavita, Carlotta e Camilla Mussio.