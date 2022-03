"il marito di mio figlio": in scena al nuovo teatro Melograno

Spazio alle risate con la commedia teatrale dell’Associazione Culturale “Teatro della clavicola” di San Marino che porterà in scena sabato 2 aprile alle ore 21, presso il Nuovo Teatro Melograno di Senigallia, “Il marito di mio figlio” di Daniele Falleri.



Due ragazzi Giorgino e Michele (alias George & Michael) scelgono di sposarsi. E così decidono di affrontare i rispettivi genitori convocandoli nel loro appartamento per comunicare la notizia, non senza prima di tutto rivelare loro la propria omosessualità. Ma la rivelazione crea uno scompiglio che va oltre l'immaginazione dei due futuri sposi! Il tema dello spettacolo sarà solo il pretesto per mettere in scena un susseguirsi di personalità, emozioni mai provate, vicende e scheletri del passato. Una moderna commedia degli equivoci, che si addentra con disinvolta leggerezza negli intrecci familiari, mettendo in scena tutti i più diffusi pregiudizi sui gay, giocando con i vari cliché per poi demolirli implacabilmente uno ad uno.

La regia è di Fabrizio Raggi. Il cast è composto da Marco Rancati, Alessandra Affatato, Mauro De Pasquale, Antonio Cecchetti, Elisa Manzaroli, Alex Pistone.

Dopo aver debuttato ad ottobre 2015 a San Marino e aver sempre registrato un enorme successo nelle varie repliche di questi anni nei teatri emiliano-romagnoli, lo spettacolo arriva per la prima volta nelle Marche a Senigallia.

Ingresso € 15.

Prenotazioni: 370.1573959 o Nuovo Teatro Melograno 366.9537527 prenotazioni@nuovomelograno.it