Il batterista dei Deep Purple in città: Ian Paice accende l'entusiasmo

ANCONA - La società di concerti e spettacoli Universal Events organizzerà venerdì 23 febbraio 2024 alle ore 21:30

presso il Cinema Teatro Astra di Castelfidardo una tappa del mini tour Italiano di Ian Paice.

Inizia da Castelfidardo il mini tour Italiano di tre date di uno dei migliori batteristi rock di fama mondiale

come Sir Ian Pice. Il famoso musicista eseguirà un concerto, accompagnato dalla band In Rock, di tutti i

successi dei Deep Purple di cui fa parte da fine anni 60 e di cui è il componente attivo più longevo.

La carriere del celebre batterista mancino è costellata da innumerevoli successi discografici e vanta anche

l’adesione nella celebre band Whitesnake negli anni 80. Fra i momenti più rappresentativi del suo stile non

va dimenticata la prestazione resa nel live Made in Japan dei Deep Purple dove, rifacendosi ad una prassi

già introdotta al grande pubblico rock da batteristi come Ginger Baker o Keith Moon, si è esibito in un

assolo di diversi minuti all'interno del brano The Mule.

Ad aprire il concerto sarà la band Anconetana The Steel Bones che eseguirà un mini live di brani inediti

rock. Creata una tariffa del biglietto che include anche il meet & greet con l’artista prima del concerto e

sconti agli iscritti delle scuole di musica associate a tale evento. I biglietti sono disponibili online presso il sito vivaticket.com e nei vari punti vendita autorizzati. Per informazione si può contattare l’info line 345.8579012