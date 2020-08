Sanremo Rock: in gara artisti e band marchigiane

Domenica 23 Agosto alle ore 16 presso l'Astralmusic di Castelplanio al via le finali regionali marchigiane di Sanremo Rock. In gara: Potena di Ascoli, Shot Out di Piobbico, Climax di Offida, Le Colonne D’Ercole di Camerino, Arianna Brilli di Ancona, Jester In Jail di Pesaro, The Outsiders di P. S.Giorgio, La Complice di S.Elpidio, Desaritmia di Fano, Walls Of Babylon di Fabriano. Una giornata intensa dedicata al migliore rock della regione Marche per il 33° Sanremo Rock & Trend Festival. Domenica 23 agosto il più longevo e ambito concorso per rocker emergenti torna a Castelplanio in provincia di Ancora presso Astralmusic, per la finale regionale che selezionerà le migliori band della regione Emilia Romagna. L’appuntamento è organizzato tenendo in considerazione tutte le modalità di prevenzione al Coronavirus indicate dal Ministero e sarà svolto in forma privata. L’evento vedrà sul palco ben dieci artisti o bands, che si “sfideranno” rigorosamente dal vivo per conquistare l’accesso alle finali nazionali che si svolgeranno dal 7 al 12 settembre al Teatro Ariston di Sanremo A partire dalle ore 16 in gara dunque sul palco marchigiano del 23 agosto: Potena di Ascoli, Shot Out di Piobbico, Climax di Offida, Le Colonne D’Ercole di Camerino, Arianna Brilli di Ancona, Jester In Jail di Pesaro, The Outsiders di P. S.Giorgio, La Complice di S.Elpidio, Desaritmia di Fano, Walls Of Babylon di Fabriano.

Tutte le esibizioni saranno valutate da una giuria composta da addetti ai lavori del settore musicale. Tra questi sono annunciati: Fabio Morbidelli, Musicista produttore romano di adozione marchigiana, dal 1987 presso gli studi Vallemania Recording di Giancarlo Ragni, ed in seguito presso Fast Records di cui è titolare. Innumerevoli album e mix in vinile/cd tra cui Gloria Gaynor 90, Found love dei Double Dee, Gianni Morandi, Michele Pecora, Arthur Miles, Joe Galullo, The Countach, Aqua Marina, e tanti altri. Al termine della serata, conosceremo i nomi delle band che potranno accedere direttamente alle finali nazionali del Festival al Teatro Ariston di Sanremo il prossimo mese di settembre.