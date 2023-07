La Goletta dei Laghi di Legambiente fa tappa a Fiastra

FIASTRA- Venerdì 14 luglio la Goletta dei Laghi, campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio dello stato di salute dei bacini lacustri italiani, arriva a Fiastra per una giornata di ambientalismo, scienza e divertimento. Torna in azione Goletta dei laghi la storica campagna di Legambiente che monitora lo stato di salute dei bacini lacustri italiani e i loro preziosi ecosistemi, e promuove esempi virtuosi di gestione e sostenibilità. Venerdì 14 luglio, la Goletta dei Laghi fa tappa nelle Marche, a San Paolo (Fiastra, MC) per presentare i dati del monitoraggio del Lago di Fiastra. I risultati delle analisi dell’acqua effettuati saranno presentati in un incontro aperto al pubblico alle ore 10 presso la sala consiliare di San Paolo, Fiastra (Mc). Seguirà l’incontro aperto al pubblico "Fare turismo sostenibile in Appennino nell’era dei cambiamenti climatici" in cui interverranno: Elisa Scocchera (Responsabile campagna Goletta dei Laghi), Marzia Mattioli (Legambiente Marche), Sauro Scaficchia (Sindaco Comune di Fiastra), Andrea Spaterna (Presidente Parco Nazionale dei Monti Sibillini), Emanuela Leli (Presidente CNA Turismo Marche), Paolo Gobbi (Vice Presidente CSV Marche), Marco Ciarulli (Presidente Legambiente Marche).

La giornata proseguirà quindi con eventi gratuiti per godere del Lago e dello stupendo contesto del Parco dei Monti Sibillini con modalità sostenibili. Alle ore 12, presso lo stabilimento Verdefiastra, verrà offerto un aperitivo vista lago Plastic Free. Alle ore 14 tutti in acqua, con il giro gratuito del lago in canoa o in barca elettrica. Alle ore 16:30 appuntamento alla diga del lago di Fiastra per l’escursione alle Lame Rosse e visita al Museo del Camoscio. L’escursione è gratuita con prenotazione obbligatoria. È possibile trovare le modalità di iscrizione sulle pagine social di Legambiente Marche Onlus. Giunta alla diciottesima edizione, Goletta dei Laghi è realizzata con la partnership principali di CONOU, Novamont e la media partnership de La Nuova Ecologia. La tappa marchigiana di Goletta dei Laghi è stata resa possibile dalla collaborazione e partecipazione di CSV Marche tramite il progetto “C’entro. Insieme per le terre del sisma”, il Comune di Fiastra, Alcina Centro di Educazione Ambientale Valle del Fiastrone, Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Verdefiastra.