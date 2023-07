Passeggiata sotto le stelle tra Sirolo e Numana

Durante questo evento esclusivo, passeggeremo sotto le stelle alla scoperta di Sirolo e Numana, la “Perla” e la “Signora” dell’dell’Adriatico, guidati dai racconti di una Guida Turistica del territorio.



Dalla Piazza Giovanni da Sirolo, davanti al palazzo del Comune della cittadina, dove ci incontreremo, attraverseremo via Giulietti, per arrivare nella panoramica Piazza Vittorio Veneto. Continueremo il nostro itinerario passeggiando nei suggestivi vicoletti medioevali della cittadina, per proseguire nella via San Francesco.

Arriveremo poi nel vialetto degli Oleandri, per raggiungere Numana. Qui ammireremo l’imponente Santuario del Cristo Re e continueremo la nostra passeggiata fino alla panoramica “Torre”.

Un breve passaggio, per concludere il nostro giro, nella caratteristica scalinata “la Costarella”.



Per concludere in bellezza la nostra serata insieme, gusteremo un rinfrescante calice di vino o un cocktail analcolico in uno dei suggestivi bar della cittadina. Vi aspettiamo, non mancate!





