Giornate del Fai: i luoghi e gli orari per visitare i tesori nascosti di Senigallia

Si rinnova l’appuntamento con le Giornate Fai di Autunno che quest’anno dedicheranno all’apertura al pubblico di alcuni splendidi luoghi del nostro patrimonio culturale e artistico ben due week end consecutivi, quello del 17 e 18 ottobre e quello del 24 e 25 ottobre. A Senigallia le visite riguarderanno l’elegante Chiesa di San Martino, descritta nel Settecento come “reggia di San Martino”; il prestigioso Palazzo Augusti Arsilli, edificio del primo Novecento che conserva al suo interno le magnifiche porte del Settecento, alcuni affreschi e una piccola cappella utilizzata da Pio IX durante le visite alla famiglia; lo stabilimento Opera Pia Mastai Ferretti, con la pregevole cantina di botti di legno storiche e l’archivio che testimonia la storia della mezzadria del territorio; e infine un percorso alla scoperta dei luoghi della campagna senigalliese amati e fotografati da Giacomelli. Da segnalare che i visitatori di Palazzo Augusti Arsilli saranno accolti in costume d’epoca dai fratelli Marconi. Per partecipare alle visite è richiesta un’iscrizione on line e una a donazione libera al Fai, con un contributo minimo di 3 euro che servirà a sostenere le iniziative dell’associazione volte alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio storico artistico e ambientale. Naturalmente per rispettare le norme anti Covid-19 i posti saranno contingentati. Protagonisti di questo doppio week end saranno ancora una volta i giovani apprendisti Ciceroni delle scuole del territorio, ovvero gli studenti del liceo scientifico “Medi”, del liceo classico “Perticari” e della scuola media “Fagnani”. Per loro sarà un’esperienza molto formativa di cittadinanza partecipata, nella quale vedranno prendere vita e colloquiare tra loro le materie scolastiche che in classe studiano separatamente.

Questi gli orari delle visite:

CHIESA DI SAN MARTINO

sabato 17 ottobre pomeriggio 3 turni 15,30/16,00/16,30

domenica 18 ottobre pomeriggio 3 turni 15,30/16,00/16,30

Sabato 24 ottobre pomeriggio 3 turni 15,30/16,00/16,30

domenica 25 ottobre pomeriggio 3 turni 15,30/16,00/16,30

PALAZZO AUGUSTI ARSILLI

sabato 17 ottobre pomeriggio 6 turni ogni 30 minuti dalle 15.00 alle 17.30

domenica 18 ottobre mattino 6 turni ogni 30 minuti dalle 9.30 alle 12

domenica 18 ottobre pomeriggio 6 turni ogni 30 minuti dalle 15.00 alle 17.30

sabato 24 ottobre pomeriggio 6 turni ogni 30 minuti dalle 15.00 alle 17.30

domenica 25 ottobre mattino 6 turni ogni 30 minuti dalle 9.30 alle 12

domenica 25 ottobre pomeriggio 6 turni ogni 30 minuti dalle 15.00 alle 17.30



STABILIMENTO OPERA PIA MASTAI FERRETTI

sabato 17 ottobre pomeriggio 6 turni ogni 30 minuti dalle 15 alle 17.30

domenica 18 ottobre mattino 6 turni ogni 30 minuti dalle 9.30 alle 12

domenica 18 ottobre pomeriggio 6 turni ogni 30 minuti dalle 15 alle 17.30

sabato 24 ottobre pomeriggio 6 turni ogni 30 minuti dalle 15 alle 17.30

domenica 25 ottobre mattino 6 turni ogni 30 minuti dalle 9.30 alle 12

domenica 25 ottobre pomeriggio 6 turni ogni 30 minuti dalle 15 alle 17.30

MARIO GIACOMELLI TERRA E LUCE UN PERCORSO TRA ARTE, CULTURA E PAESAGGIO (località Sant’Angelo)