Giornata Mondiale del Libro e del diritto d’Autore: le iniziative della biblioteca Antonelliana

SENIGALLIA – Sabato 23 Aprile ricorre la Giornata Mondiale del Libro e del diritto d’Autore indetta dall’Unesco nel 1996 per promuovere la lettura come prezioso strumento di conoscenza e di evoluzione culturale. Al fine di valorizzare questa giornata la Biblioteca Antonelliana, in collaborazione con le librerie della città, propone una serie di iniziative in una piacevole cornice letteraria in cui sarà possibile fare esperienza di racconti, personaggi e poeti per adulti e bambini.

Seguendo la romantica tradizione catalana, dove questa giornata viene riconosciuta come Giornata del libro e delle rose per celebrare Sant Jordi, in ognuno dei luoghi dedicati alla festa del libro e della lettura verrà donata simbolicamente una rosa. Il programma della giornata per sabato 23 aprile prevede l’apertura straordinaria della Biblioteca Antonelliana dalle 16,30 alle 19,30, in cui si potrà venire a leggere ma anche usufruire dei servizi, prendendo ad esempio libri in prestito.

In Sala Conferenze alle 17,30 si potrà assistere alla performance letteraria “Parlami d’amore – viaggio tragicomico e poetico nei sentimento e nella vita di coppia” – con Beatrice Gregorini e gli artisti del Laboratorio Centro Voce: Roberto Ceccarelli, Angela Conti, Lucia di Pompeo e Francesco Paoletti. Il tutto accompagnato con chitarra e voce di Giuseppe Tomassini.

Alle 17,30 in Biblioteca Ragazzi si terrà poi il laboratorio didattico a cura dell’artista Elisa Latini “La mia impronta. Segno e disegno” ispirato a Bruno Munari. In Emeroteca si potrà visitare la mostra dedicata a “Il potere della fantasia e la forza creativa dei bambini nel mondo di Bruno Munari”. Nella Piccola galleria Antonelliana prosegue poi la mostra fotografica “L’anima, la luna, la donna e dintorni” di Katiuscia Pederneschi.

Altrettanto interessanti e ricche sono le proposte delle librerie: la libreria Kamillo si cimenterà nell’inventare e illustrare storie con “Narratori di Kamishibai”; alla libreria Mondadori si potranno ascoltare storie di donne che non iniziano con “C’era una volta…La donna tra mito, storia fiabe e leggende” in collaborazione con l’Associazione Dalla Parte delle Donne; presso la libreria Ubik ci saranno 8 poeti in gara “Nella livida luce della strada. Poetry slam”; la Libreria Iobook con il Circolo dei Lettori propone il Pasolini day – reading e proiezioni. L’editrice Catia Ventura presenterà infine “E’ passato Carnevale” di Paolo Federiconi presso il Circolo La Fenice.

Come di consueto la Giornata Mondiale del Libro apre le porte alle iniziative dedicate al Maggio dei Libri. Il 5 Maggio inaugurerà nella Piccola Galleria Antonelliana la mostra pittorica “Nigra” di Miriam Montesi a cura di Proloco e Associazione Culturale Remel. Il 14 Maggio ancora una giornata di BibliotecAperta con la performance letteraria “I passi dell’anima - Borges il sogno e il tango” con Beatrice Gregorini, Antonella Vento, Giacomo Rotatori e Laboratorio Centro Voce. Contemporaneamente la Biblioteca Ragazzi organizzerà il laboratorio didattico “Arte è…colore, colore, colore” con Elisa Latini.

Da segnalare anche sabato 21 Maggio in BibliotecAperta la rassegna Musica&Poesia che sarà dedicata a Franco Battiato con la partecipazione dell’autrice Carla Spessato in “Come un incantesimo” accompagnata dalle musiche di Battiato interpretate da Gabriele Carbonari, mentre in Biblioteca Ragazzi ci sarà lettura animata e laboratorio di ceramica “In viaggio col Piccolo Principe” condotto da Elisa Latini. E’ possibile trovare il programma completo di queste e di tutte le altre iniziative previste sulla pagina facebook della Biblioteca Antonelliana oppure visitando il sito dedicato.