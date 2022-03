Giornata internazionale della donna: al museo Omero per la designer Cini Boeri

5 euro, gratuito per le donne

Indirizzo non disponibile

Il Museo Tattile Statale Omero aderisce all'iniziativa del Ministero della Cultura per la Giornata Internazionale della donna offrendo loro l'ingresso gratuito alla collezione Design, martedì 8 marzo (apertura dalle ore 16:00 alle 19:00). Per l'occasione l'attenzione sarà puntata su Cini Boeri, architetta e designer italiana di fama internazionale, vincitrice del Compasso d'Oro Adi 1979. Cini Boeri è stata una professionista con uno stile personale ben definito, che non ha mai avuto paura della sperimentazione, sempre aperta al dinamismo e alle novità.

Informazioni e curiosità sulla carriera della designer, sui suoi lavori e sulla sua esperienza professionale arricchiranno la visita. L'invito è quello di recarvi alla collezione Design del Museo, vedere con i vostri occhi, e soprattutto toccare con mano una delle opere più iconiche della designer, ovvero Ghost, oggetto entrato a far parte della storia del nostro paese. Esposta anche al MoMa di New York e prodotta nel 1987 dall'azienda pesarese FIAM, la Ghost è la poltrona in vetro curvato, fatto di pochi gesti.

