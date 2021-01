Giornata della memoria: appuntamento con "St.Louis, il coraggio di un capitano"

Mercoledì 27 gennaio alle ore 19, la rassegna letteraria online "Provviste" nata dalla collaborazione di Casa delle Culture con Libreria Fogola, propone un evento speciale per la Giornata della Memoria: la presentazione del fumetto "St. Luis - il coraggio di un capitano", edito Round Robin e realizzato con il sostegno della Fondazione Museo della Shoah di Roma.



La storia è quella di Gustav Schröder, comandante tedesco, non ebreo, che disprezza Hitler e la sua ideologia distruttiva. Nel maggio del 1933, Schröder parte da Amburgo in direzione Cuba con il transatlantico St. Luis, a bordo i 937 ebrei che è determinato a salvare dalla Germania nazista. La traversata si rivelerà più difficile del previsto. Alla presentazione parteciperanno gli autori, la giornalista Anna Dellabella e l'illustratore Alessio Lo Manto, e dialogheranno con loro la presidente di Anpi Ancona Tamara Ferretti, il fumettista Nicola Gobbi e la bibliotecaria di Casa delle Culture Giorgia Sestilli. La diretta avverrà sulla pagina facebook di Casa delle Culture.