FotografiAmo Ancona e le Marche: scatti amatoriali in mostra

Il concorso fotografico fotografiAMO Ancona e le Marche è stato realizzato con il Patrocinio e compartecipazione dell’Assemblea Legislativa delle Marche. Due giurie, una popolare costituita dal voto dei visitatori, e una della critica formata da quattro esperti, assegneranno i nove premi in palio gentilmente concessi dagli Amici dell’Associazione. Le trentacinque fotografie in gara saranno esposte all’Informagiovani di Ancona in piazza Roma (underground) da martedì 3 a venerdì 13 novembre con i seguenti orari: lunedì e martedì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00, il giovedì dalle 10.00 alle 18.00, il venerdì dalle 9.30 alle 13.00 ed il sabato dalle 16.30 alle 19.30. L’ingresso è libero e chiunque può votare le fotografie esposte, sia direttamente in sala o per posta elettronica con le modalità indicate nel percorso della mostra.

La proclamazione dei vincitori avverrà il 21 dicembre, sempre all’Informagiovani di Ancona, alla presenza della delegazione dell’Assemblea Legislativa delle Marche e degli Amici dell’Associazione che consegneranno direttamente i premi che hanno messo in palio ai primi classificati. L’entrata avverrà secondo la normativa anti Covid-19 in vigore: sanificazione delle mani e mascherina obbligatoria.