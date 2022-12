Federico García Lorca, tra musica e poesia: una serata dedicata al poeta

CASTELFIDARDO - Sabato 10 dicembre a partire dalle ore 17:30 presso la Sala Convegni a Castelfidardo (Via Mazzini n°7) si terrà l’evento “Tra gli aranci e la menta”, una serata dedicata al poeta e drammaturgo spagnolo Federico García Lorca (1898-1936). Organizzata dall’Associazione Cultura Euterpe APS di Jesi (AN) in collaborazione e il patrocinio del Comune di Castelfidardo (AN) che ha inserito l’evento all’interno del ricco contenitore di iniziative per il Natale 2022, la serata vedrà alternarsi un connubio di poesia e musica grazie alla presenza di professionisti di pregiata caratura che si dedicheranno agli interventi musicali. Il saluto introduttivo sarà dato da Ruben Cittadini, Assessore alla Cultura del Comune di Castelfidardo. Si proseguirà poi con l’intervento del poeta e critico letterario Lorenzo Spurio che parlerà in particolare dei principali pregiudizi storici (in parte ancora vivi) sulla figura di Lorca. Nel corso della serata il valente chitarrista Massimo Agostinelli, assieme al mezzosoprano Chiara Guglielmi, eseguirà brani del repertorio musicale di Lorca (“Los cuatro muleros”, “La tarara” e “Sevillanas”) assieme ad altre composizioni dalle dolci e cadenzate sonorità andaluse.