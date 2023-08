Concerto dal tramonto all'alba, nel Parco naturale Gola della Rossa e Frasassi una giornata tra natura, musica e stelle

SERRA SAN QUIRICO- Un appuntamento speciale, una proposta unica targata Parco Gola della Rossa e Frasassi in collaborazione con Appenino Incoming. Si inizia giovedì 17 agosto con una suggestiva escursione; partenza a Serra San Quirico alle ore 16:30, per salire verso Monte Murano, accompagnati da una Guida escursionistica del Parco Gola della Rossa e di Frasassi. Una volta arrivati nell’arena naturale del Monte Murano, gli artisti di Fabriano Pro Musica Giammarco Polini, Carlo Chiarenza e Pier Chiaraluce, allieteranno la serata con un’esibizione di Jazz-Manouche. Al termine della performance, ogni partecipante riceverà il proprio apericena in una apposita box. A conclusione del concerto, la serata proseguirà con l’osservazione delle stelle, grazie alla presenza di una esperta Guida astrofila del Parco naturale e con un dolce assaggio ideato e realizzato da Marchigiando, che cura tutti gli aspetti gastronomici dell’iniziativa. Al termine della serata, Per il rientro a Serra San Quirico le Guide del Parco Gola Rossa e Frasassi saranno a disposizione per accompagnare coloro che vorranno rientrare a piedi verso Serra San Quirico, ascoltando i rumori della notte d’estate.

Per i più avventurosi, c’è la possibilità di attendamento per trascorrere la notte in vetta e risvegliarsi insieme alla natura per il concerto all’alba, accompagnati dalle note degli artisti di Fabriano Pro Musica con il Maestro Marco Agostinelli. A seguire, assolutamente da non perdere, vi attende una spettacolare escursione mattutina con partenza dal Monte Murano. Si tratta di un’iniziativa unica, un momento speciale per emozionarsi con l’armonia della musica e del paesaggio, ammirando un tramonto senza confini nel Parco Naturale della Gola della Rossa e Frasassi.

Per info e prenotazioni: +39 334 1178046 e sul sito di Appennino Incoming - https://www.appennino-incoming.it/concerto-in-vetta-al-tramonto-serra-san-quirico-2/