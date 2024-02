Escape room "la spada maledetta" alle Grotte di Camerano

Prezzo non disponibile

ESCAPE ROOM LA SPADA MALEDETTA

Grotte di Camerano



Una spada avvolta da una antica maledizione e il suo fedele guardiano sono nascosti in un labirinto sotterraneo.

Dalla Francia del 1314 ai giorni nostri, sulle tracce di fatti realmente accaduti, armati solamente di perspicacia, acume e spirito di osservazione, dovrete risolvere enigmi e ricercare oggetti.

Solo coloro che dimostreranno il proprio valore potranno spezzare la maledizione e trovare la via di uscita dal labirinto.



Dopo il successo dei primi appuntamenti , nei prossimi mesi nuove date.

venerdì 8 marzo ore 21:00 e 23:00

sabato 9 marzo ore 19:00, 21:00 e 23:00

venerdì 5 aprile ore 21:00 e 23:00

sabato 6 aprile ore 19:00, 21:00 e 23:00

sabato 20 aprile ore 19:00, 21:00 e 23:00

sabato 11 maggio 19:00, 21:00 e 23:00



Durata: 75 minuti circa di cui massimo 60 minuti effettivi di gioco.

Partecipanti: ogni gruppo può essere composto da un minimo di 4 fino ad un massimo di 10 partecipanti. L’attività è riservata ai maggiori di 18 anni.

Punto di ritrovo: Ufficio IAT/Biglietteria Grotte di Camerano in Piazza Roma 26, Camerano.



Prenotazione obbligatoria



0717304018 o info@turismocamerano.it