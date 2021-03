Era tuo padre: l'incontro con l'autore Alessandro Gallo

In occasione della Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie, il Comune di Corinaldo organizza un incontro con Alessandro Gallo autore del romanzo Era tuo padre in programma il 24 marzo alle ore 21,00 in diretta streaming sulle pagine Facebook Città di Corinaldo e Educativvù. La presentazione, in forma di talk show, vedrà la presenza dell’autore in dialogo con Federica Magro, direttore editoriale di BUR, Rizzoli Ya, Fabbri Editore, Etas. Durante la diretta sono previsti degli intermezzi con le letture, fatte da quattro attori, curate da Irene Grasso.

Alessandro Gallo è nato a Napoli nel 1986. È scrittore, attore e regista teatrale. A quindici anni scopre, leggendo un giornale, che il padre era un affiliato alla camorra e decide di lasciare Napoli. Vive a Bologna e da anni lavora nel campo dell’educazione alla legalità con progetti di teatro civile. Ha pubblicato il romanzo autobiografico Scimmie (2011, Premio Iride, Cava de’ Tirreni 2012), Andrea torna a settembre (2014) e Tutta un’altra storia (2017, Premio Sgarrupato 2018). È coautore insieme a Giulia Di Girolamo del romanzo-inchiesta sulle mafie in Emilia-Romagna Non diamoci pace. Diario di un viaggio (il)legale (2014), e autore nelle antologie La giusta parte (2011), La Via di fuori (2012) e La Grammatica di Nisida (2013, Premio Napoli Cultural 2013). Ha curato l’antologia La parola liberata dalle mafie (2010, menzione speciale Premio Cevenini 2012). Nel 2014 ha ricevuto la Medaglia d’argento al valor civile Premio Carlo La Catena per l’attività editoriale e per il teatro di impegno civile. Nel 2016 ha ricevuto il Carlino d’Oro da QN Il Resto del Carlino per le attività educational al contrasto alle mafie.