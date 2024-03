"Donne che si prendono cura", mostra dedicata agli angeli dell'ospedale

Da oggi, 8 marzo, presso l’Ospedale di Senigallia, sono in mostra alcuni scatti fotografici che omaggiano tutte le dipendenti dell’AST Ancona: immagini di DONNE CHE SI PRENDONO CURA… Si tratta di ostetriche, dottoresse, infermiere, operatrici socio sanitarie, tecniche dei vari servizi, psicologhe, ausiliarie, amministrative, che tutte svolgono con senso di responsabilità, spirito di appartenenza e professionalità le proprie mansioni. “Vogliamo dedicare questa giornata a tutte le colleghe – spiegano dalla Direzione Sanitaria - per dare forma a questo ringraziamento abbiamo pensato di cogliere con la macchina fotografica qualche momento della loro giornata ed immortalarlo nelle pareti della Direzione dell’Ospedale di Senigallia, sopra il Cup. In particolare si è voluto simbolicamente riproporre un momento gioioso della Breast Unit della AST di Ancona, l’équipe di professioniste della Senologia, che dedicano le loro giornate all’attività diagnostica, terapeutica e di prevenzione per sconfiggere una delle malattie più diffuse nella donna, il tumore al seno”.

In questa giornata dedicata alla donna la AST Ancona ha voluto proporre una serie di iniziative dedicate alla prevenzione nell’ambito della sfera femminile. Si tratta delle vaccinazioni anti HPV (anti Papilloma Virus) per le donne dai 18 ai 25 anni (nate tra il 1998 e il 2005) non ancora vaccinate: gli ambulatori saranno aperti dalle ore 12 alle ore 14 (ex Crass, ambulatorio vaccinale in via Cristoforo Colombo 106 – palazzina 16), Jesi (ambulatorio vaccinale in via Guerri 9) Senigallia (ambulatorio vaccinale in via dei Gerani 8) e Fabriano (ambulatorio vaccinale in via Turati 51). Per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione delle malattie oncologiche e dell’adesione agli screening oncologici gratuiti (mammella, cervice uterina, colon retto) l’AST di Ancona ha predisposto uno ‘Spot Radiofonico’ che viene trasmesso sulle emittenti radio locali a partire da oggi 8 marzo. Inoltre sarà attivo per tutto il giorno il numero verde 800267267 della segreteria Screening Oncologici per informazioni.