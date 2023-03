Domenica 16 aprile – Passeggiata tra Sirolo e Numana con aperitivo finale

Siete pronti per un trekking panoramico?

Durante questo evento, andremo alla scoperta delle due località più rinomate dell’incantevole Riviera del Conero: Sirolo e Numana, rispettivamente: “la Perla” e “la Signora” dell’dell’Adriatico.



Dalla piazza Giovanni da Sirolo, davanti al palazzo del Comune della cittadina, dove ci incontreremo, passeggiando per la caratteristica via Giulietti, arriveremo alla panoramica Piazza Vittorio Veneto, dove si affaccia la settecentesca chiesa di San Nicola di Bari e da dove, oltre a godere della vista sulle spiagge sottostanti, nelle giornate più limpide, si scorge la riva opposta, la Croazia! Dopo un passaggio tra i suoi suggestivi vicoletti medioevali, scenderemo dalla via San Francesco, dedicata al Serafico che nella cittadina passò all’inizio del 1200 e fondò un convento, e arriveremo al caratteristico vialetto degli Oleandri, per raggiungere Numana. Qui visiteremo l’imponente Santuario del Cristo Re, che sorge sull’omonima piazza, dove è custodito un Crocefisso miracoloso a cui è legata un’antica tradizione…



Concluderemo il nostro tour nella panoramica “Torre”, simbolo stesso della cittadina, e godremo anche da qui del panorama mozzafiato sulla costa sottostante.



Per terminare in allegria il nostro trekking, ci aspetterà un piacevole aperitivo in uno dei suggestivi bar del centro. Vi aspettiamo, non mancate!





