Dodi Battaglia dei Pooh al Museo del giocattolo antico

L'evento estivo a Senigallia è al Museo del Giocattolo Antico!!! Un' occasione unica per passare una serata in compagnia del leggendario chitarrista dei Pooh. L'evento avrà inizio alle ore 18.00 presso il Teatro all'interno del Museo del Giocattolo Antico, ospitato nelle scuderie dell'antico Palazzo Monti Malvezzi al centro storico di Senigallia. Alle 20.15 circa la serata continuerà in compagnia dell'artista nell'adiacente Piazza del Duomo con cena all'aperto presso l'Osteria del Teatro

Prenotazione seminario- incontro + cena Euro 75

Prenotazione solo seminario- incontro 50 euro

Prenotazione solo cena con la possibilità di parlare con Dodi , 50 euro (opzione disponibile solo dopo esaurimento posti a Teatro)

Il seminario- incontro è riservato ad un numero limitato di persone, un'occasione unica per avere vicino il celebre chitarrista dei Pooh. Sarà comunicato il numero di poltrona riservato. A tutti i partecipanti sarà fatto omaggio di una cartolina-ricordo della serata che si potrà fare autografare da Dodi.

Info e prenotazioni museogiocattoloantico@gmail.com

