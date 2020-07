Deejay on the road: in sup sulle onde della musica

Sabato 1 agosto Deejay Xmasters e Radio Deejay saranno insieme per presentare a Senigallia lo storico programma "Deejay on the road live". L'evento si tiene alla Rotonda. Protagonista d'eccezione sarà Dino Lanzaretti , biker viaggiatore, intervistato ed accompagnato da Francesco Frank Lotta e Dj Aladyn.

Appuntamento alle 17.30, presso il centro sportivo Italia Surfing Club, qui organizzeremo il gruppo, consegneremo le tavole e spiegheremo la passeggiata. Le tavole saranno ad uso gratuito. Per prenotazioni : info@xmasters.it / 0712111992. Rientro previsto ore 20.30.