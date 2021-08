Dalla Scalaccia al Passetto: escursione e cena in grotta

Il 3 settembre viene proposta da Bumblebee Outdoor experience un itinerario alla scoperta di Ancona: dal sentiero della Scalaccia, attraversando 3 valli a picco sulla falesia, si arriverà al Passetto. Antiche grotte scavate in ogni baia raggiungibile: un tempo ci si ricavava spazio un po' ovunque! Oggi restano pittoreschi portoni di tanti colori e fattezze, affacciati su un mare mozzafiato. Dopo un breve tratto di strada cittadina si raggiungeranno le più note grotte del Passetto e la famosa Seggiola del Papa. Storie di mare, di pescatori e di tradizioni, accompagneranno la visita in una grotta tipica e, per chi vorrà, sarà possibile prenotare una piacevole degustazione di mare.



L'itinerario è di circa 5 chilometri con un dislivello di 250 metri. SI consigliano scarpe con suola scolpita ed abitudine al cammino. E' obbligatoria la prenotazione al numero 349 4737063.

