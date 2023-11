Visita guidate alla scoperta del borgo di Monte Roberto

Orario non disponibile

Visto il successo delle precedenti edizioni, torna l'appuntamento con la visita guidata alla scoperta del borgo di Monte Roberto. L'iniziativa è organizzata dal Comune, in collaborazione con il Circolo Fenalc “Sotto al Castello”, la Parrocchia San Silvestro Papa e l'azienda agricola Marasca Rossi: domenica 5 novembre, accompagnati dalla guida turistica Chiarenza, si potranno ammirare le bellezze del capoluogo e conoscerne la storia.

L’orario di partenza del tour è previsto alle 16: punto di ritrovo sarà la Chiesa di San Silvestro Papa poi si proseguirà lungo le vie del borgo, passando per il teatro Comunale "B. Gigli". Durante l’itinerario, si potranno ascoltare notizie storiche e curiosità.

La tappa della Chiesa di San Silvestro Papa, in particolare, sarà resa ancor più suggestiva dall'accompagnamento musicale con melodie dell'organo suonato dal maestro Andrea Moncada.



Seguirà un aperitivo cena a cura del Circolo Fenalc "Sotto il Castello" con degustazioni di vini dell'azienda agricola Marasca Rossi. La quota di partecipazione è di 10 euro, per info e prenotazioni il numero da contattare è 331 958 8924.