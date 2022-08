Notte delle stelle cadenti, l’osservatorio apre le porte (ma si studierà anche il sole)

5 euro, gratis associati e under 14

Prezzo 5 euro, gratis associati e under 14

ANCONA - Per la notte dell’11 agosto l’osservatorio astronomico di Pietralacroce, Paolo Senigalliesi, apre le porte al pubblico. A partire dalle 18,30 gli esperti dell'Asociazione Marchigiana Astrofili guideranno gli ospiti nella “attività solare”, osservazione del sole con speciali filtri. Alle 20, pausa cena con il servizio di gastronomia composto da panini e grigliate fornite da "Il Casereccio". Lezione sulle costellazioni a partire dalle 21,30, durante la quale sarà possibile osservare le stelle cadenti. Sarà possibile osservare anche diversi astri come Luna, Saturno e Giove grazie ai telescopi disposti nel piazzale dell’osservatorio. Non è necessaria la prenotazione.

Osservatorio astronomico Paolo Senigalliesi

Via del Conero 16A - Ancona

Costo: 5 euro (gratis fino a 14 anni e associati AMA).

Informazioni: tel. 388 1457526 oppure 327 1077319.