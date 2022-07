Ancona, città degna di un quadro: la racconterà il “signor Brillante” di Laura Gentili

Indirizzo non disponibile

ANCONA- Un libro per raccontare una città, Ancona, degna di un quadro. Un libro dove il protagonista, “il signor Brillante” ci condurrà alla scoperta del capoluogo tra paesaggi, fotografie, pitture, luoghi inediti e tante storie da raccontare. Il tutto all’interno di un’opera destinata a conquistare un po’ tutti. A realizzarla la giovane scrittrice anconetana Laura Gentili, classe ’94 ed esperta di illustrazioni per grandi e piccoli, che si è rimessa in gioco ritagliandosi così un ruolo inedito e particolare.

La presentazione ufficiale del libro, edito da Giaconi Editore, si terrà domenica 31 luglio nel suggestivo scenario del Posabar di Posatora, ad Ancona. La stessa Gentili ha presentato così l’opera attraverso i propri canali social:

“Vi presento “Il Signor Brillante” il coloratissimo libro che Ci accompagna alla scoperta di Ancona e di tutti i paesaggi che la rendono una città degna di un quadro. Infatti, il protagonista è un fotografo, un pittore, ma soprattutto un osservatore attento in grado di raccontare su tela le emozioni catturate nelle sue fotografie. Con Giaconi Editore non vediamo l’ora di raccontarvi meglio questo progetto domenica 31 luglio alle 19.00 al PosaBar. Potrete ascoltarci seduti ai tavoli o durante un drink al volo. Vi aspettiamo”.