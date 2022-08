"Prometto che ritorno", serata in ricordo di Gino Strada

«Per me ora sono persone, colleghi, conoscenti di cui so il nome e a volte persino le storie». Roberto Maccaroni ce le racconta, intrecciate alla sua storia di infermiere in missione con Emergency in Paesi martoriati da condizioni di guerra e povertà. Serata in ricordo di Gino Strada, venerdì 12 agosto a Senigallia. Appuntamento alle 21,15 presso la libreria Iobook di via Cavour, 32.

