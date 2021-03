Corto Dorico, Marco D'Amore risponde ai ragazzi

La XVII edizione di Corto Dorico Film Fest in versione digital, da sabato 20 a domenica 28 marzo (i film e i cortometraggi su Mymovies, gli eventi del festival sulla pagina facebook di Corto Dorico e sul canale youtube di Argowebtv), parte subito con un’anteprima d’eccezione. “L’ora di cinema - in classe con” ospiterà venerdì 19 marzo, uno degli attori più preparati e apprezzati dalla critica e dal pubblico: Marco D’Amore.

Direttamente da Gomorra la serie, arriverà, infatti, sulla pagina facebook di Corto Dorico, per dialogare con gli studenti di alcuni licei di Ancona per oltre un’ora, rispondendo senza filtri alle domande più curiose dei giovani appassionati di cinema. All’incontro interverranno i due direttori artistici del Festival: il regista e direttore della fotografia Daniele Ciprì e lo sceneggiatore Luca Caprara. Modererà il direttore di Ciak, Flavio Natalia.

Per assistere ai film e ai corti di Corto Dorico Film Fest il canale dedicato di Mymovies è cliccabile al seguente link. Il prezzo in abbonamento è di 9,90 euro con la possibilità per gli utenti di acquistare anche pacchetti "premium" ed ottenere una serie di agevolazioni. Gli abbonamenti si potranno acquistare sulla piattaforma Mymovies.it. > Tutti i film e cortometraggi saranno disponibili su Mymovies.it. Gli eventi del Festival saranno trasmessi in diretta sulla pagina facebook di Corto Dorico e sul canale youtube di ArgoWebTv.