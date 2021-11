Conero, escursione dell'anello della Scalaccia e Pietralacroce

La guida naturalistica di Bumblebee Outdoor experience propone per Dicembre una suggestiva escursione lungo il sentiero della Scalaccia, attraversando 3 valli a picco sulla falesia, fino alla mare. Antiche grotte scavate in ogni baia raggiungibile: un tempo ci si ricavava spazio un po' ovunque! Oggi restano pittoreschi portoni di tanti colori e fattezze, affacciati su un mare mozzafiato. Dopo un breve tratto di strada cittadina rsi raggiunge il paese di Pietralacroce, con la sua antica e caratteristica croce di pietra, che gli dà il nome. Al termine sarà possibile pranzare ad Ancona, visitare i mercatini natalizi e fare un giro sulla ruota panoramica.

La passeggiata richiede abitudine al cammino. Presentarsi con scarpe da trekking e abbigliamento caldo, a strati. Un cambio da tenere in auto sarà utile per chi deciderà di fermarsi ad Ancona per pranzo e per trascorrere il pomeriggio in città.