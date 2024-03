Stefan Milenkovich e la Form al Teatro Sperimentale: l'appuntamento da non perdere

ANCONA - Torna l’amatissimo violinista Stefan Milenkovich con il talentuoso Alessandro Bonato alla direzione dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana, un concerto della stagione Amici della musica “Guido Michelli”, in collaborazione con FORM - Fondazione Orchestra Regionale delle Marche, mercoledì 13 marzo, alle ore 20,30 al Teatro Sperimentale. In programma un brano virtuosistico per eccellenza di Niccolò Paganini, il Concerto per violino e orchestra n. 2 in si minore con il suo celeberrimo rondò finale dal titolo La Campanella (divenuto ancor più noto forse, con lo studio per pianoforte di Franz Liszt), e, sotto la direzione di Bonato, Gaspare Spontini, Olympie, Ouverture e Georges Bizet: Sinfonia in do maggiore. Il concerto ha il titolo di Vent de Paris, che sottolinea come tutti e tre questi compositori avessero trovato nella capitale francese la loro “casa”, sia personale che lavorativa, sebbene con diversa fortuna.

Stefan Milenkovich è concertista di livello internazionale, noto anche per le sue straordinarie doti comunicative. Il grande violinista serbo, acclamato nelle maggiori sale concertistiche del mondo, è stato ormai “adottato” dal pubblico marchigiano che lo accoglie sempre con grande entusiasmo.