Niccolò Fabi in concerto sotto le stelle di Piazza Federico II

Giovedì 3 agosto ore 21 in Piazza Federico II a Jesi, con il Solo Tour di Niccolò Fabi, prosegue l’anteprima del XXIII Festival Pergolesi Spontini che si terrà fino 26 settembre tra i Comuni di Jesi, Maiolati Spontini, Monsano, Cingoli, Montecarotto, Morro d’Alba, Poggio San Marcello, San Paolo di Jesi, Serra De’ Conti, e Castelplanio, nelle Marche. “Salti di gioia” è il tema al centro del programma curato dalla Fondazione Pergolesi Spontini con la direzione artistica di Cristian Carrara, che alterna pagine dei due compositori marchigiani ad un cartellone multilinguistico e multidisciplinare di oltre 30 appuntamenti, pensato per incontrare pubblici di età e gusti differenti.

Dopo aver accolto Elio in “Ci vuole orecchio”, e il concerto “Songs and dances” con la violoncellista Erica Piccotti e il Time Machine Ensemble diretti da Marco Attura, il palcoscenico sotto le stelle di Piazza Federico II accoglie Niccolò Fabi, in tournée con il suo nuovo progetto, il “Solo Tour – Estate 2023”, uno spettacolo in Solo dove pone al centro il suono acustico e leggero della sua voce, accompagnato da chitarra e pianoforte, protagonista assoluto di un appuntamento d’eccezione tra parole e musica. Nel corso degli anni il cantautore romano ha proposto spesso la sua musica in formula acustica, ma risale al 2011 il primo e unico tour in solo. Dal 1997 ad oggi, Niccolò Fabi ha costruito un percorso incentrato sulla ricerca della libertà espressiva, restando sempre fedele al richiamo artistico e all’urgenza creativa. La sua carriera testimonia l’evoluzione di un uomo e di un artista che ha deciso di immergersi nelle canzoni, portandole alla loro essenza, senza smettere mai di sperimentare e ricercare nuove sonorità.

Con più di 90 canzoni, 9 dischi in studio, 2 raccolte ufficiali, 1 progetto sperimentale come produttore, 1 disco di inediti con la super band FabiSilvestriGazzè, 2 Targhe Tenco per “Miglior Disco in Assoluto”, dopo 25 anni di musica Niccolò Fabi oggi è considerato uno dei più importanti cantautori italiani.

Nel suo percorso artistico tanta musica, tanta sperimentazione e un avvicinamento sempre più evidente a un sound d’oltreoceano. Cantautore, produttore e polistrumentista, negli anni ha continuato a lavorare sul rapporto tra parole e musica, sia in termini performativi (con appuntamenti all’interno di rassegne culturali), sia in chiave formativa (dopo una lunga docenza presso la scuola Officina delle arti Pierpaolo Pasolini, è appena diventato responsabile della sezione Canzone).