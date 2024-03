La Banda Musicale Città di Staffolo in scena con "La Traviata": alla Sala Cotini torna la musica di Giuseppe Verdi

Indirizzo non disponibile

La Banda musicale Città di Staffolo è lieta di annunciare il programma della sua quarantaquattresima Pasqua musicale. Il 31 marzo 2024, alle ore 17:00, nella Sala Cotini di Staffolo andrà in scena la Traviata, melodramma in tre atti di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave. La banda musicale, diretta da Samuele Faini, suonerà l’arrangiamento di Lorenzo Pusceddu, mentre sul palco gli interpreti Emanuela Torresi, Massimiliano Luciani e Giulio Boschetti - rispettivamente nelle vesti di Violetta Valéry, Alfreo Germont e Giorgio Germont - si alterneranno alle voci narranti di Patrizia Rosini e Gian Luca Tesei. Con un ingresso ad offerta, il pubblico potrà godere di uno dei capolavori della tradizione musicale italiana più noti ed amati, ancora oggi, in tutto il mondo.