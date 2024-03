“Emerson, Lake & Palmer tribute”: venerdì le 3C in concerto al cinema teatro Astra di Castelfidardo. Un'iniziativa dell'associazione Farfisa

CASTELFIDARDO - L’associazione Farfisa, da sempre attenta alla divulgazione artistica e alla crescita culturale, propone venerdì alle 21.30 al teatro Astra, il Tribute agli EL&P, un’opportunità per condividere le grandi emozioni suscitate del trio composto da Keith Emerson, Greg Lake e Carl Palmer, uno straordinario mix che ha fatto incontrare la musica rock con opere di musica classica esplorando frontiere musicali che tutt’oggi ci accompagnano. La prevendita – posto unico 10 euro, ridotto 5 euro – è in corso presso la Pro Loco di piazza della Repubblica.

Il marchio Farfisa ha accompagnato nella sua epoca d’oro tanti riferimenti sia didattici che artistici. Negli anni gloriosi dove la musica progressive cresceva in maniera esponenziale, artisti e gruppi di ogni nazionalità focalizzavano la loro identità affidandosi alle sonorità che più ne rispecchiavano l’estro. La scelta ricadeva principalmente su marchi come Farfisa, Hammond, Vox; alcuni organisti scelsero il sound Farfisa (detto anche cheese) altri la combinazione di entrambi (vedi Pink Floyd), altri ancora convogliarono il loro mood sonoro su timbriche più “graffianti” come quella dell’organo Hammond utilizzato da Keith Emerson, leader degli EL&P, Emerson Lake & Palmer, gruppo che scoprì poi anche altri prodotti realizzati nella nostra terra, patria indiscussa dello strumento musicale.

Gli EL&P avevano una preparazione tale che ha permesso di coniugare nelle loro esecuzioni grandi artisti classici come Mussorgsky, Bach, Tchaikovsky, Prokofiev, Copland ed artisti contemporanei quali Gulda, Brubeck, Ginastera.

Il tributo proposto dall’associazione Farfisa è realizzato da Marcello Colò, Corrado Canonici e Alessandro Carlini, ribattezzati “3 C” dalle iniziali dei cognomi dallo stesso Keith Emerson, che con l’umiltà dei grandi, ha guidato la band alla selezione del repertorio basato su brani “milestones” che hanno reso celebri gli EL&P in tutto il mondo. Una della 3 C, Corrado Canonici, è stato particolarmente fortunato poiché nel corso della sua attività è stato manager e agente musicale a Londra, dove attualmente vive, annoverando tra gli artisti della sua agenzia proprio Keith Emerson. Se gli adolescenti degli anni ’70 hanno avuto l’opportunità di vivere in un periodo irripetibile di innovazioni come quelle apportate da Farfisa che ha sostenuto tanti talenti, attraverso il tributo agli Emerson Lake & Palmer delle 3C la testimonianza di questa musica diventa bagaglio culturale di tutti.