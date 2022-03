Concerti Animati: appuntamenti per tutta la famiglia al Ridotto delle Muse

Domenica 13 Marzo alle ore 11.30 nella sala del Ridotto del Teatro delle Muse andrà in scena il primo appuntamento con i Concerti Animati, 8a edizione, dal titolo “Posso suonare da sola? Le compositrici e Maria Montessori”. Con grande attesa riparte la rassegna musicale, organizzata dall’Associazione ANSPI ZonaMusica di Ancona; punto di forza dei concerti è saper raccontare la musica colta in maniera accattivante, filtrandola e rendendola così fruibile da tutti. Domenica si farà capolino nella vita della grande didatta Maria Montessori, donna che ha rivoluzionato la pedagogia nell’educazione infantile e il cui metodo è diffuso in tutto il mondo.

Con il patrocinio della Fondazione Chiaravalle Montessori e dell’Associazione Montessori Brescia, si vuole rendere partecipe il pubblico e in particolare i bambini e i ragazzi, dello straordinario operato di questa scienziata. Si renderà omaggio alla sua vita, alla sua filosofia e alla sua straordinaria opera di didatta, con un viaggio attraverso i continenti dove lei stessa ha viaggiato. Il mezzo sarà la musica di altre donne che come mestiere hanno fatto o fanno le compositrici: tramite le loro opere si entrerà nelle loro vite, incentivando l’ascolto nei bambini e sottolineando, per gli adulti che li accompagneranno, il valore delle loro musiche, spesso sconosciute. La parte musicale è a cura del Quartetto di flauti Image, composto da Beatrice Petrocchi, Agnese Cingolani, Cecilia Troiani e Vilma Campitelli, mentre l’animazione teatrale è a affidata all’attrice Melissa Conigli. Un appuntamento da non perdere, per tutta la famiglia. I biglietti saranno reperibili presso la Biglietteria Teatro delle Muse: 071 52525 – biglietteria@teatrodellemuse.org Info: www.zonamusicancona.it