Claudio Batta: al via l'esordio della Comic Academy show

Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre si terrà il primo appuntamento con la Comic Academy56, la prima accademia di recitazione comica delle Marche, organizzato da Teatro Terra di Nessuno ad Accademia56, ad Ancona, in via Tombesi 8. Parallelamente al corso intensivo, ideato da Dario Cassini e Gianluca Budini, sabato sera alle 21.30 si terrà il primo Comic Academy Show. Sul palco di Accademia56, apriranno la serata gli allievi dell’accademia con due monologhi nati dal lavoro realizzato durante le ore di lezione, a seguire Dario Cassini farà da spalla all’ospite d’onore Claudio Batta, conosciuto dal grande pubblico grazie al personaggio Capocenere l’enigmista di Zelig e a Ciccio capo-cella della sit-com ambientata in carcere “Belli dentro”.

Date le disposizioni per il contenimento del covid, si tratterà di un incontro/spettacolo tutto improvvisato dal comico milanese di fronte ad un pubblico ristrettissimo. È quindi obbligatoria la prenotazione presso Accademia56 al numero 392.7704328. Il costo della serata è di 20 euro con degustazione di vino, realizzata grazie alla collaborazione di Vini Gagliardi di Matelica.