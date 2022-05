Quanto e come la guerra influisce sull'economia: l'incontro con Fabrizio Maronta di Limes

Cna Ancona organizza un importante incontro e dibattito dal titolo “Chi sta vincendo e chi perdendo nella nuova geoeconomia”, con una delle voci italiane più autorevoli sui temi della geopolitica: la rivista Limes. Il prossimo 11 maggio, alle ore 17, presso il Centro Direzionale di Ancona (Via Umani 1/A) sarà ospite di Cna il giornalista Fabrizio Maronta, redattore e responsabile delle relazioni internazionali di Limes e già docente di Geografia politica e Economica all'Università Roma Tre.

Maronta accompagnerà gli imprenditori dentro l'intricato tema delle relazioni internazionali attuali, per comprendere fino in fondo la posta in palio e chi sta vincendo (o perdendo) la battaglia della geoeconomia europea e mondiale. L'incontro si inserisce nel programma annuale di formazione per imprenditori dirigenti della Cna e si svolgerà in presenza e su prenotazione ma anche in diretta streaming sulla pagina Facebook di Cna Ancona.