Cercasi Masha disperatamente: il teatro "delirante" si gusta su Youtube

Cercasi Masha disperatamente, un progetto del Collettivo Delirio Creativo e l’attore e regista Luigi Moretti, di e con Fabiana Baldinelli, Alessia Racci Chini e Luigi Moretti è in scena dall’11 al 14 febbraio alle ore 21 su YouTube nell’ambito di Marche Palcoscenico Aperto. Festival del teatro senza teatri promosso dalla Regione Marche e dall'assessorato alla Cultura con Amat.

Biglietti 3 euro, acquistabili su Live Ticket al link dedicato. In linea con la poetica della compagnia specializzata in allestimenti site-specific e interattivi, il cui immaginario attinge spesso alla cultura Pop, Cercasi Masha disperatamente nasce come spettacolo fuori dai teatri e si avvale della moderna tecnologia come strumento drammaturgico, senza voler rinunciare alla condivisione in diretta con gli attori.