Cavalcare la nuova normalità: immaginare la vita di domani. L'incontro con l'esperta

Cavalcare la nuova normalità: domenica 18 ottobre, dalle ore 16, presso la sede dell'auditorium di Confartigianato in via Fioretti 2/A, al via l'incontro con la relatrice Federica Cascia, marchigiana doc, approdata prima a Milano e poi a New York dove vive da quasi sei anni, ha oltre 15 anni di esperienza nel settore del marketing e dell’innovazione a livello nazionale e internazionale. L'incontro è organizzato da Confartigianato Donne Impresa Ancona - Pesaro e Urbino.

Per partecipare basta compilare il modulo dedicato. Nel rispetto delle normative anti Covid-19 i posti saranno limitati. Terminate le sedute in aula, sarà fornito un codice di accesso alla diretta online dell’evento attraverso la piattaforma GotoMeeting.