Esche e bocconi avvelenati in città: se ne parla al convegno degli animalisti

L'associazione animalista Lav organizza un Convegno dal titolo “Esche e bocconi avvelenati” che si svolgerà in Ancona il 27 Maggio dalle ore 10 alle ore 17 presso la Sala Congressi della “Federazione Marchigiana Banche Credito Cooperativo” via Sandro Totti 11.

Si legge nella nota: «L’iniziativa riguarda una diffusione di conoscenza circa il fenomeno assai ricorrente nel territorio regionale di esche e di bocconi avvelenati per uccidere animali. L’iniziativa è volta ad informare l’opinione pubblica, i singoli cittadini, le Associazioni Ambientaliste ed Animaliste, le GZ, i Medici Veterinari, gli avvocati, leForze dell’ordine dei vari aspetti riguardanti la prevenzione, il riconoscimento, il contrasto ed il trattamento sanzionatorio applicabile a tale fenomeno. Si darà rilievo, inoltre, alla sua pericolosità per le persone, per l’ambiente e per gli animali selvatici e per quelli che vivono in ambito familiare». Gli interventi svolti nel corso dell’evento, sono affidati alla Responsabile Ufficio Affari Istituzionali della LAV (Ilaria Innocenti), al Direttore dell’ Istituto Zooprofilattico Umbria-Marche (Dott. Vincenzo Caputo), al Direttore Centro di Referenza Nazionale per la medicina forense veterinaria (Dott. Rosario Fico), al Comando Reparto Carabinieri Parco Nazionale dei M.Sibillini ( Tenente Colonnello Silvano Sampaolesi) e ad altri esperti. L’iniziativa è aperta al pubblico.