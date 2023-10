Blaxploitation: la musica e lo stile degli anni '70 accendo i locali della piazza

ANCONA- La Rete Esercenti di Piazza del Papa presenta sabato 21 ottobre la prima edizione di Blaxploitation: i colori, la musica e lo stile degli anni '70, una delle epoche più innovative, che ancora oggi affascina e conquista! Dalle ore 19.00 a 00:00 i locali della Piazza accenderanno luci e casse per accogliere e divertire tutti i partecipanti, in una serata che si svolgerà in condivisione in tutti i dehors, pronti ad estendere l'entusiasmo con speciali menù e cocktails. L’evento, organizzato con Confartigianato, nasce da una collaborazione con Roberto Telli (Tlize production srl), imprenditore e DJ produttore del capoluogo dorico, collezionista e conoscitore di musica che nasce dal soul, funky e rare groove, fino a raggiungere le esperienze del NuJazz/Disco, gli stessi generi musicali che saranno selezionati durante la serata. Tante le sorprese a tema per creare la giusta atmosfera oltre all’invito a chi vorrà partecipare indossando abiti dell’epoca, aggiungendo emozioni, ritmo e calore.