Barbara Casini a Chiaravalle per la rassegna Saudade do Brasil 2022

Domenica 15 maggio alle 21,15 al Teatro Valle di Chiaravalle il secondo appuntamento della rassegna "Saudade do Brasil", organizzata da Ancona Jazz in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Chiaravalle. Dopo il bellissimo concerto della grande cantante brasiliana Paula Morelenbaum, domenica 15 sarà protagonista una eccellenza italiana, Barbara Casini, accompagnata da due meravigliosi artisti: il sassofonista argentino Javier Girotto e il chitarrista brasiliano Roberto Taufic.



Considerata come la più autorevole voce italiana per quanto riguarda il Brasile, Barbara Casini presenterà sul palco del Teatro Valle “Hermanos”: il nuovo disco dedicato ai “fratelli” di quel mondo specifico che lei ama perdutamente.

Se il trio di Paula Morelenbaum contemplava musicisti brasiliani e tedeschi, questo accomuna Italia, Argentina e Brasile, grazie al supporto di Girotto al sax soprano e del virtuoso chitarrista Roberto Taufic.



Il concerto allargherà i confini, spaziando dal Brasile al Venezuela, da Cuba al Messico, dall’Argentina al Perù, grazie a brani di inedita bellezza e peculiare fascino scritti da Milton Nascimento, Toninho Horta, Hugo Fattoruso, Carlos Aguirre, Simon Diaz, Silvio Rodriguez e altri autori.

Dall’alto di una classe immensa, forgiata da tante esperienze – molte delle quali presenti nei cartelloni di Ancona Jazz negli anni passati – Barbara Casini riuscirà, come al solito, a rapire l’attenzione e il cuore di tutti gli spettatori, anche grazie ai suoi eccellenti compagni di viaggio, in grado di sviluppare creatività e lirismo in ugual misura.



Prevendite online su Vivaticket al link https://bit.ly/anconajazz_15maggio e presso la Biglietteria del Teatro Valle. Infoline: 071.7451020 – teatro_valle@libero.it.