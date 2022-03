Klimt, "dipingi una serata divertente" con l'evento Appennello

Mercoledì 16 marzo arriva in Ancona il nostro evento creativo: dipingi, sorseggia e socializza con Appennello, il primo organizzatore in Italia di eventi Paint & Sip.



Si legge nella nota di presentazione: «Tu porta la fantasia e la voglia di divertirti, tutto il materiale necessario te lo forniamo noi! Non serve essere esperti o saper dipingere, basta aver voglia di socializzare e divertirsi. Durante la serata ci sarà una Artender Appennello che guiderà i vostri pennelli nella creazione di un'opera senza tempo, ispirata allo stile romantico di Gustav Klimt». Ancora: «Se vuoi dipingere qualunque altra cosa, la nostra guida artistica sarà comunque a disposizione per darti consigli e per ogni supporto tecnico, con lo scopo di rilassarsi e di creare, liberi dal giudizio».



Nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sanitaria, le postazioni dei partecipanti sono distanziate ed i materiali utilizzati monouso, o altrimenti sanificati con prodotti idonei. Quando si sta all'interno del locale, è necessario il Green Pass rafforzato.



Dato che le serate Appennello si svolgono in luoghi in cui si servono alcolici, e visto che l'arte spesso viene accompagnata da uno o più bicchieri di vino, le serate si intendono rivolte ad un pubblico maggiorenne (18+). I più piccoli possono partecipare se accompagnati da un adulto durante tutto l'evento.