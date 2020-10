Annullato "Notte per me luminosa": SOSPESI gli spettacoli al Pergolesi

In ottemperanza al Dpcm del 24 ottobre, la Fondazione Pergolesi Spontini comunica che è stata sospesa in attesa di nuove disposizioni l’opera “Notte per me Luminosa” di Marco Betta, in programma il 7 e 8 novembre 2020. Non appena possibile, verranno comunicate tutte le informazioni relative ai biglietti già acquistati.

Si tratta di un’opera contemporanea di Marco Betta, scritta per il Teatro Comunale di Modena nel 2016.“L’Orlando furioso” è popolato da innumerevoli personaggi, di cui ne “sopravvivono” nel testo di Notte per me luminosa soltanto quattro: Angelica, Orlando, Astolfo e Medoro, con la fugace e (per lui) fatale apparizione di un Pastore. Tali personaggi sono evocati dai sogni e ricordi di Ludovico Ariosto e dunque cantano e agiscono sulla scena, ma non sono, a rigor di logica, personaggi “reali”.