San Ciriaco, l'evento accende la città: il programma della fiera

Dopo due anni di stop, dall'1 al 4 maggio, la città di Ancona torna a celebrare il Patrono, in un’atmosfera fatta di tradizioni e sapori antichi e per rendere omaggio a San Ciriaco che fu vescovo di Gerusalemme e martire sotto l'imperatore Flavio Claudio Giuliano e a cui tutti gli anconetani sono da sempre estremamente devoti.

La Fiera ospiterà numerose bancarelle, circa 360, provenienti da tutta Italia, dislocate lungo il Viale della Vittoria. In Corso Garibaldi troveranno spazio il mercatino dell'artigianato e la mostra campionaria mentre in piazza Pertini street food e musica già dal pomeriggio di sabato 30 aprile per dare inizio alla festa della città! Gran finale mercoledì 4 maggio, giorno di San Ciriaco con la consegna delle civiche benemerenze e la Tombola a cura della Croce Gialla.

Gli eventi

L'organizzazione prevede tre eventi distinti, nello spazio e nelle merceologie:

La grande fiera al Viale della Vittoria, con ambulanti e sapori tipici,

I mercatini in corso Garibaldi con artigiani e campionaria,

San Ciriaco street food in Piazza Pertini, con punti ristoro e cibi di strada.

L’edizione 2022 riprende in gran parte la disposizione attuata dal 2007 al 2017. La parte più consistente della Fiera si svolgerà nell’intero viale della Vittoria, da Via Giannelli a Piazza IV Novembre.

I luoghi dell'evento

Lungo il Viale i banchi e gli stand occuperanno le due corsie laterali e il passaggio pedonale centrale. Sul lato destro l’occupazione comincerà da via Orsi fino a Piazza IV Novembre, lasciando libero il primo tratto per i residenti. Sul lato sinistro gli ambulanti si disporranno da via Giannelli fino al Dorico, lasciando libero il tratto finale, dall’incrocio con via Bianchi fino alla fine del Viale. All’imbocco del Viale rimarrà libero uno spazio di 15 metri per garantire attraversamenti sicuri.

Corso Garibaldi ospiterà i mercatini, da piazza Cavour a piazza della Repubblica.

Piazza Pertini sarà dedicata al cibo e al piccolo intrattenimento.

Piazza Cavour sarà libera da occupazioni commerciali. Sarà per quattro giorni un punto di passaggio, e il 4 maggio ospiterà le iniziative istituzionali e d’intrattenimento promosse dal Comune di Ancona, in onore di San Ciriaco, Patrono della Città. Proprio al Patrono e alla Cattedrale, come negli ultimi anni, è dedicata l’immagine della Fiera.

Non saranno occupati dalla fiera largo XXIV Maggio, via Castelfidardo, piazza della Repubblica, corso Stamira, piazza Stamira, piazza Kennedy e Via XXIX Settembre.